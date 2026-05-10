Summer Camp Bask’Event – Juillet Gymnase La Similienne Nantes
Summer Camp Bask’Event – Juillet Gymnase La Similienne Nantes lundi 6 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 09:30 – 16:30
Gratuit : non 250 € 250 € la semaine (dont tenue complète) Réservation : https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/summer-camp-juillet-2026 Goûter offer Jeune Public, Adulte, Tout public
Cet été, Bask’event t’invite à vivre une semaine 100 % basket, progression et plaisir du jeu ! > Du 6 au 10 juillet 2026 de 9h30 à 16h30> Ouvert aux U13 à U21 – mixte – tous niveaux Que tu sois débutant ou joueur confirmé, ce camp est conçu pour te faire progresser dans un cadre dynamique et bienveillant. Au programme :- Travail des fondamentaux individuels (dribble, tir, passes…)- Développement athlétique- Lecture du jeu et prise de décision- Compréhension du jeu collectif Les journées se déroulent de 9h30 à 16h30, avec des séances variées tout au long de la journée. (Repas à prévoir par les participants) Encadré par des coachs diplômés et expérimentés, le camp propose une approche pédagogique moderne, axée sur l’apprentissage, la progression et la confiance en soi.Des intervenants spécialisés viendront également enrichir l’expérience : nutritionniste, coachs experts… pour t’apporter une vision complète du sportif d’aujourd’hui.Le tout dans une ambiance conviviale, motivante et passionnéeUne semaine intense, enrichissante et inoubliable !
Gymnase La Similienne Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/bask-event/evenements/summer-camp-juillet-2026
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