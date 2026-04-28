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Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de la Mer

Adresse : Promenade A. Simon Lorière

Ville : 83120 Sainte-Maxime

Département : Var

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Sainte-Maxime

Summer DJ’ Party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11 01:00:00

Date(s) :
2026-07-11

On vous donne rendez-vous pour une soirée DJ à ciel ouvert.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55  contact@sainte-maxime.com

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English : Summer Dj’ Party

Join us for an open-air DJ party!

On the program: DJ sets, a festive atmosphere, and a dance floor to fully enjoy the evening!
With friends or family, come and enjoy this festive moment together!

L’événement Summer DJ’ Party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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