Summer DJ’ Party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Summer DJ’ Party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18 01:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Ce soir, préparez-vous à une soirée inoubliable avec DJ Romain aux platines !

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer DJ’ Party

Tonight, get ready for an unforgettable evening with DJ Romain on the decks!



The Théâtre de la Mer will be transformed into a giant dance floor under the stars.



Come groove, dance, and party until the early hours!

L’événement Summer DJ’ Party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime