Summer opening dj’party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Summer opening dj’party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime samedi 4 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Summer opening dj’party
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:30:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Préparez-vous à vibrer ! Les Summer DJ’Party font leur grand retour au Théâtre de la Mer pour enflammer vos soirées d’été
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English :
Get ready to rock! The Summer DJ Parties are back at the Théâtre de la Mer to ignite your summer nights. On the program: an electrifying atmosphere, intoxicating sounds, and a dance floor ready to ignite to the mixes of our DJs. Festive nights that promise to be unforgettable… Will you be joining the party?
L’événement Summer opening dj’party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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