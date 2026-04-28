Summer opening dj’party Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Summer opening dj’party

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Préparez-vous à vibrer ! Les Summer DJ’Party font leur grand retour au Théâtre de la Mer pour enflammer vos soirées d’été

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English :

Get ready to rock! The Summer DJ Parties are back at the Théâtre de la Mer to ignite your summer nights. On the program: an electrifying atmosphere, intoxicating sounds, and a dance floor ready to ignite to the mixes of our DJs. Festive nights that promise to be unforgettable… Will you be joining the party?

L’événement Summer opening dj’party Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime