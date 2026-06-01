Summer party Wolxheim
Summer party Wolxheim samedi 27 juin 2026.
Wolxheim
Summer party
4 rue des vignerons Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Rendez-vous pour une soirée festive entre amis ou en famille avec au programme musique avec DJ, Bar à cocktails, Vins et crémants du Domaine Laurent Vogt, Food trucks.
La Summer Party fait son grand retour !
De la musique, une ambiance de folie, de belles découvertes autour de nos cuvées et plein de surprises tout au long de la soirée ! Cette 2e édition s’annonce encore plus festive que la précédente !
Rendez-vous pour une soirée festive entre amis ou en famille avec DJ, Bar à cocktails, Vins & crémants, Food trucks. .
4 rue des vignerons Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 27 13 20 thomas@domaine-vogt.com
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English :
Join us for a festive evening with friends and family, featuring DJ music, a cocktail bar, Domaine Laurent Vogt wines and crémants, and food trucks.
L’événement Summer party Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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