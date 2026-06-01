Wolxheim

Summer party

4 rue des vignerons Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous pour une soirée festive entre amis ou en famille avec au programme musique avec DJ, Bar à cocktails, Vins et crémants du Domaine Laurent Vogt, Food trucks.

La Summer Party fait son grand retour !

De la musique, une ambiance de folie, de belles découvertes autour de nos cuvées et plein de surprises tout au long de la soirée ! Cette 2e édition s’annonce encore plus festive que la précédente !

Rendez-vous pour une soirée festive entre amis ou en famille avec DJ, Bar à cocktails, Vins & crémants, Food trucks. .

4 rue des vignerons Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 68 27 13 20 thomas@domaine-vogt.com

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English :

Join us for a festive evening with friends and family, featuring DJ music, a cocktail bar, Domaine Laurent Vogt wines and crémants, and food trucks.

L’événement Summer party Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig