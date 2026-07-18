Summer School of Sound Ecole de Musique Maurice Ravel Dinard

Informations pratiques

Dinard

Summer School of Sound

Ecole de Musique Maurice Ravel 24 boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Chaque année l’association phonurgia nova prend ses quartiers d’été en Bretagne, dans la station balnéaire de Dinard, pour animer la Summer school of sound. Un espace de formation unique et un moment précieux pour celles et ceux qui souhaitent aborder les arts de l’écoute et explorer les arcanes de la création sonore sous la conduite d’artistes confirmés, tels que Sophie Berger, Cécile Bracq, Antoine Richard, Gilles Aubry, Jules Wysocki, etc. Comme chaque été cette académie est accueillie à la Villa Bocage par l’Ecole de musique Maurice Ravel de Dinard.

Pendant 3 semaines, jusqu’au 4 août, vont ainsi se succéder des ateliers d’initiation ou de professionnalisation aux métiers de la réalisation sonore. Les participants sont des professionnels de la culture, de l’audiovisuel ou du spectacle vivant. Ils viennent de toute la France et au-delà (Suisse et Belgique en particulier). Ils sont enseignants, artistes, chercheurs, journalistes, médiateurs, documentaristes, musiciens, comédiens, ou metteurs en scène. La narration sonore s’offre à tous comme un nouvel horizon de création.

Des restitutions publiques vous sont proposées les 17, 18 et 25 juillet à 17h, au Conservatoire Maurice Ravel (Villa Bocage).

Entrée libre. .

Ecole de Musique Maurice Ravel 24 boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 64 65 39

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English :

L’événement Summer School of Sound Dinard a été mis à jour le 2026-07-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme