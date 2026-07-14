Summerise Badegna Foli Saumur
lundi 10 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Summerise Badegna Foli
Place de la République Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Badegna Foli ( frères de musique en bambara) est un groupe né d’une belle complicité entre musiciens maliens et mayennais.
Autour de Sékou Bah, ils mêlent reggae, afrogroove et hip-hop dans une musique métissée, portée par des instruments riches (batterie, flûtes, saxophone) et des chœurs entraînants. Chantés en bambara et en français, leurs morceaux respirent l’énergie et le partage.
Fort d’une belle expérience scénique, le groupe propose un concert chaleureux et dansant.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 10 août 2026 de 21h30 à 23h. .
Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Badegna Foli (%AB brothers in music %BB in Bambara) is a group born out of a wonderful collaboration between musicians from Mali and Mayenne.
L’événement Summerise Badegna Foli Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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