Les oiseaux de Loire, Île d’Offard, Saumur

Informations pratiques

Les oiseaux de Loire Jeudi 16 juillet, 10h00 Île d’Offard Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, vous pourrez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.

Longues-vues et jumelles à disposition des participants.

Inscription obligatoire, limitée à 25 personnes.

Île d’Offard Rue de Verden, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/animation/les-oiseaux-de-loire-3/ »}]

Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, venez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.

Jean-Claude Beaudoin