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Les oiseaux de Loire, Île d’Offard, Saumur

jeudi 16 juillet 2026 · Île d'Offard · Saumur

Les oiseaux de Loire, Île d’Offard, Saumur

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Île d'Offard
Adresse
Rue de Verden, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Gratuit, sur inscription

Les oiseaux de Loire Jeudi 16 juillet, 10h00 Île d’Offard Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, vous pourrez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.
Longues-vues et jumelles à disposition des participants.
Inscription obligatoire, limitée à 25 personnes.

Île d’Offard Rue de Verden, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/animation/les-oiseaux-de-loire-3/ »}]
Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, venez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.

Jean-Claude Beaudoin

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