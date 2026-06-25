Les oiseaux de Loire, Île d’Offard, Saumur
jeudi 16 juillet 2026 · Île d'Offard · Saumur
Informations pratiques
Les oiseaux de Loire Jeudi 16 juillet, 10h00 Île d’Offard Maine-et-Loire
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, vous pourrez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.
Longues-vues et jumelles à disposition des participants.
Inscription obligatoire, limitée à 25 personnes.
Île d’Offard Rue de Verden, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/animation/les-oiseaux-de-loire-3/ »}]
Connaissez-vous les oiseaux qui vivent sur la Loire ? Avec cette sortie nature, venez tout apprendre sur le mode de vie de ces oiseaux, qu’ils vivent sur les bancs de sable de la Loire ou aux abords.
Jean-Claude Beaudoin
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