Informations pratiques

Saumur

Atelier de broderie

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

En résonance avec l’exposition Mondes brodés, une riche programmation culturelle est proposée de juillet à octobre.

En juillet et août, retrouvez un atelier de broderie avec Morgane Arcent, artiste plasticienne et brodeuse

Beautés naturalistes et autres étrangetés poétiques sont sources d’inspiration pour Morgane Arcent, alias Morfée ! Son univers qui invite à l’évasion, en parfaite résonance avec les œuvres brodées présentées au musée, est à découvrir dans son atelier éphémère installé au cœur de l’exposition. Une occasion également pour le public de s’initier aux gestes de la broderie d’art.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 14h30.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 14h30.

Jeudi 13 août 2026 à partir de 14h30.

Jeudi 27 août 2026 à partir de 14h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

In conjunction with the « Embroidered Worlds » exhibition, a rich cultural program will be offered from July through October.

L’événement Atelier de broderie Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME