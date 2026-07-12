Atelier de broderie Saumur
jeudi 16 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Atelier de broderie
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
En résonance avec l’exposition Mondes brodés, une riche programmation culturelle est proposée de juillet à octobre.
En juillet et août, retrouvez un atelier de broderie avec Morgane Arcent, artiste plasticienne et brodeuse
Beautés naturalistes et autres étrangetés poétiques sont sources d’inspiration pour Morgane Arcent, alias Morfée ! Son univers qui invite à l’évasion, en parfaite résonance avec les œuvres brodées présentées au musée, est à découvrir dans son atelier éphémère installé au cœur de l’exposition. Une occasion également pour le public de s’initier aux gestes de la broderie d’art.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 14h30.
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 14h30.
Jeudi 13 août 2026 à partir de 14h30.
Jeudi 27 août 2026 à partir de 14h30. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
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English :
In conjunction with the « Embroidered Worlds » exhibition, a rich cultural program will be offered from July through October.
L’événement Atelier de broderie Saumur a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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