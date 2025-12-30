SUN GRANDMA S ASHES CRI’ART Auch

SUN GRANDMA S ASHES Début : 2026-05-29 à 21:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à vivre une expérience sonore pas comme les autres, car SUN et sa “Brutal Pop” reviennent pour son tant attendu Krystal Metal Tour ! Mélangeant les hymnes de stade de Pink et la lourdeur écrasante de Gojira, SUN a créé un son aussi électrisant qu’inattendu.Après une année 2024 monumentale en support de Shaka Ponk lors de leur tournée des Zéniths et d’HANABIE, ainsi qu’une performance acclamée sur le plateau de la légendaire émission Taratata, SUN prouve qu’elle est l’une des voix les plus intrépides de l’ère moderne. Fusion de hooks pop, riffs fulgurants et brutalité… Ses performances live sont un spectacle incontournable.Avec son énergie implacable et son son qui défie les genres, SUN continue de repousser les limites, offrant une expérience live à la fois brute et inoubliable.Avec une première programmation au HELLFEST 2025, l’un des plus grands festivals de métal au monde, SUN est imparable : découvrez la puissance brute et l’énergie électrisante de la Brutal Pop en concert !Dans l’intimité de la formule trio, Grandma’s Ashes narre un quotidien parisien terni par la violence et l’insensibilité. Purgées par l’énergie live du rock, les trois jeunes femmes communient avec leur public via un show explosif qui bouscule les représentations. En 2021 puis en 2023, elles sortent un EP, puis un premier album dans lesquels riffs puissants se mêlent à une voix claire pour livrer les émotions ambivalentes d’une épopée intime.Leur univers, riche de références mythologiques et artistiques, s’est déployé dans des pochettes et des clips narratifs aux images soignées. La poésie de leurs paroles porte aussi le message féministe et éco-anxieux d’une génération en proie aux doutes qui alerte sur la dégradation fulgurante de nos droits et de notre environnement.En 2025, Grandma’s Ashes donnent suite à leur besoin d’expérimentation et de liberté avec leur deuxième album, BRUXISM. Des compositions aux sonorités new wave et grunge, motivées par la scène, le besoin de porter une parole enragée et engagée toujours plus loin.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32