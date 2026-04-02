Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Ciné32 Auch

Auch

Festival Cine32, Indépendance(s) et Création

Ciné32 Allées des Arts Auch Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-30

Découvrez en avant-première, une cinquantaine de films relevant de l’art et essai, toutes écritures et genres confondus. Venez partager un certain amour du cinéma et développer l’attrait des spectateurs pour la diversité de la création cinématographique.

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Ciné32 Allées des Arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 60 61 15 festival-contact@cine32.com

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English :

Discover a preview of some fifty arthouse films, in all genres. Come and share a love of cinema and develop your audience?s interest in the diversity of cinematic creation.

L’événement Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Auch a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne