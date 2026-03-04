Atelier terre « Création d’une aryballe » en lien avec l’exposition temporaire « Pérou précolombien – un autre regard » avec Laure Bellion, Musée des Amériques-Auch, Auch

Atelier terre « Création d’une aryballe » en lien avec l’exposition temporaire « Pérou précolombien – un autre regard » avec Laure Bellion Samedi 13 juin, 14h30 Musée des Amériques-Auch Gers

Limité à 10 personnes

Les aryballes sont des productions céramiques emblématiques de l’art inca. Après en avoir découvert en salle d’exposition, venez vous initier à leur fabrication en terre.

Adolescents et adultes à partir de 12 ans. Tarif : 6€/enfant, 8€/adulte. Places limitées, réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail musee@grand-auch.fr

©Musée des Amériques-Auch