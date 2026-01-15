Circa Festival du Cirque Actuel

Allées des Arts et dans d’autres lieux Auch Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-17

Un rendez-vous incontournable en matière d’arts du cirque, le Festival du cirque actuel accueille chaque année en octobre entre 15 et 20 spectacles de compagnies professionnelles se produisant au cours d’environ 80 représentations.

.

Allées des Arts et dans d’autres lieux Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event in the circus arts, the Festival du cirque actuel hosts between 15 and 20 shows by professional companies in around 80 performances every October.

L’événement Circa Festival du Cirque Actuel Auch a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne