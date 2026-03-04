SUN, Grandma’s Ashes, La Vapeur, Dijon

SUN, Grandma’s Ashes Samedi 14 mars, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00

SUN / FR

Préparez-vous à vivre une expérience sonore pas comme les autres : SUN et sa “Brutal Pop” mêlent hymnes pop à la Pink et lourdeur à la Gojira pour un son électrisant et inattendu. Voix intrépide de l’ère moderne, elle fusionne hooks pop, riffs fulgurants et brutalité. Énergie implacable, genre défié : son live est brut, inoubliable.

Grandma’s Ashes / FR

Grandma’s Ashes, trio rock incandescent, revient avec BRUXISM, nouvel album attendu le 17 oct. 2025. Sur scène, leur show percutant mêle énergie brute, voix puissantes et message engagé. Entre new wave et grunge, elles dénoncent un quotidien violent avec une poésie féministe et éco-anxieuse qui marque leur génération.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/sun-grandmas-ashes »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rock La Vapeur Concert

Alex Pixelle