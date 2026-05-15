Sunami + Desolated + Missing Link + Extinguish + Moral + Bind. + Chute libre Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:00 –

Gratuit : non 30 € en avance, 35 € à la porte Adulte

Sunami European Takeover 2026, avec Sunami, Desolated, Missing Link et Extinguish, un tour qui rassemble les plus grands noms du hardcore moderne. Du beatdown de Blending Bay, du hardcore metallic UK et une nouvelle vague de formations undergrounds, c’est un line up qui promet une experience basé sur des breakdowns qui crachent, du raw energy et de l’agressivité pure. Un tour prévu pour crée une expérience inoubliable pour les fans qui mettent le H dans Hardcore, que ce soit au milieux du pit que par la présence sur scène des artistes sans équivoque, ou chacun amène sa touche personnelle.En prime à Nantes on a le plaisir de vous annoncer les anglais de Bind. qui reviennent en France après avoir enflammé le Hellstage non loin de Nantes en 2025, les américains de Denver pour une touche Metalcore avec Moral Law et les locaux de Chute Libre.

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://dice.fm/event/q2wve9-sunami-desolated-missing-link-extinguish-moral-law-bind-chute-libre-27th-nov-le-ferrailleur-nantes-tickets



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