Sunday Tribute – System Of A Down SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Impossible de passer à côté du choc System of a Down au tournant des années 2000.

Un son radical, des breaks imprévisibles, des hurlements mêlés à des harmonies presque pop, et des textes politiques brûlants portés par la voix unique de Serj Tankian.

Le groupe a redéfini les codes du metal alternatif avec une identité sonore immédiatement reconnaissable

L’énergie déchaînée et la tension explosive de System of a Down résonneront à nouveau lors de ce Sunday Tribute au Supersonic, entre chaos maîtrisé et urgence viscérale

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Dimanche 6 Décembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 06 décembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-07T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-06T19:00:00+02:00_2026-12-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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