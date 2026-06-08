Sunset DJ SET MARION H. La Paillote de Mayotte Biscarrosse
Sunset DJ SET MARION H. La Paillote de Mayotte Biscarrosse samedi 18 juillet 2026.
Biscarrosse
Sunset DJ SET MARION H.
La Paillote de Mayotte 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 21:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01
Venez profitez d’un DJ Set proposé par Marion H. DJ habituée aux bords de plage landais et australiens, elle saura sublimer votre coucher de soleil les pieds dans le sable sur un fond de basse groovy et tropicale ! .
La Paillote de Mayotte 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine alexandre.bouygue@gmail.com
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English : Sunset DJ SET MARION H.
L’événement Sunset DJ SET MARION H. Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs
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