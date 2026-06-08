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Sunset DJ SET MARION H. La Paillote de Mayotte Biscarrosse

Sunset DJ SET MARION H. La Paillote de Mayotte Biscarrosse

Sunset DJ SET MARION H. La Paillote de Mayotte Biscarrosse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : La Paillote de Mayotte

Adresse : 368 Chemin des Roseaux

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Sunset DJ SET MARION H.

La Paillote de Mayotte 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 21:30:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

Venez profitez d’un DJ Set proposé par Marion H. DJ habituée aux bords de plage landais et australiens, elle saura sublimer votre coucher de soleil les pieds dans le sable sur un fond de basse groovy et tropicale !   .

La Paillote de Mayotte 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine   alexandre.bouygue@gmail.com

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English : Sunset DJ SET MARION H.

L’événement Sunset DJ SET MARION H. Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs

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