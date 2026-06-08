Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Biscarrosse

Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14

Juillet

17/07 TOY STORY 5

24/07 DES MINIONS ET DES MONSTRES

Août

07/08 VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE

14/08 TOY STORY 5

Billetterie en ligne ou sur place

Confiserie sur place

Il est conseillé aux spectateurs de se munir d’une chaise pliante. .

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76 itinerant@cine-bisca.fr

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English : Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation

L’événement Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grands Lacs