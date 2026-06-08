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Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse

Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Musée de l'Hydraviation

Adresse : 332 Rue Louis Breguet

Ville : 40600 Biscarrosse

Département : Landes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Biscarrosse

Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14

Juillet
17/07 TOY STORY 5
24/07 DES MINIONS ET DES MONSTRES

Août
07/08 VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE
14/08 TOY STORY 5

Billetterie en ligne ou sur place
Confiserie sur place

Il est conseillé aux spectateurs de se munir d’une chaise pliante.   .

Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76  itinerant@cine-bisca.fr

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English : Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation

L’événement Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grands Lacs

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