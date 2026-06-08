Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse
Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse samedi 18 juillet 2026.
Biscarrosse
Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation
Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14
Juillet
17/07 TOY STORY 5
24/07 DES MINIONS ET DES MONSTRES
Août
07/08 VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE
14/08 TOY STORY 5
Billetterie en ligne ou sur place
Confiserie sur place
Il est conseillé aux spectateurs de se munir d’une chaise pliante. .
Musée de l’Hydraviation 332 Rue Louis Breguet Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 88 76 itinerant@cine-bisca.fr
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English : Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation
L’événement Cinéma en plein air au Musée de l’Hydraviation Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Grands Lacs
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