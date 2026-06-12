Señorita Café Loop & Sunset 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse
Señorita Café Loop & Sunset 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse jeudi 16 juillet 2026.
Biscarrosse
Señorita Café Loop & Sunset
368 Chemin des Roseaux 368 CHEMIN DES ROSEAUX Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
La Paillote de Mayotte a le plaisir d’accueillir l’artiste Señorita Café pour une soirée concert placée sous le signe de la convivialité, du voyage et des rythmes ensoleillés.
Dans un cadre unique, entre nature, détente et ambiance chaleureuse, laissez-vous emporter par l’univers musical de Señorita Café. Le groupe revisite avec talent les grands classiques aux influences latino, pop, folk et acoustiques, en y apportant une énergie communicative et une touche d’élégance qui séduit tous les publics. Leur répertoire, à la fois festif et raffiné, invite aussi bien à la détente qu’à la danse, créant une atmosphère idéale pour profiter pleinement d’une soirée d’été.
Dès les premières notes, les voix harmonieuses, les mélodies entraînantes et les sonorités chaleureuses transportent les spectateurs dans un voyage musical aux accents méditerranéens et latino-américains. .
368 Chemin des Roseaux 368 CHEMIN DES ROSEAUX Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 87 72 43 alexandre.bouygue@gmail.com
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English : Señorita Café Loop & Sunset
L’événement Señorita Café Loop & Sunset Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs
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