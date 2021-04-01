Bal et Feu d’artifices du 14 juillet à Biscarrosse Esplanade de la plage Biscarrosse
Bal et Feu d’artifices du 14 juillet à Biscarrosse Esplanade de la plage Biscarrosse mardi 14 juillet 2026.
Biscarrosse
Bal et Feu d’artifices du 14 juillet à Biscarrosse
Esplanade de la plage Boulevard des Sables Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez vivre une soirée exceptionnelle et flamboyante à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.
Le programme de la soirée est le suivant (sous réserve de modification)
21h-01h Bal
23h Feu d’artifice
23h15 à 01h Le Bal reprend de plus belle…
Ne manquez pas cette occasion de plonger dans un océan de sensations visuelles et festives lors de notre soirée nationale !
Jusqu’à 01h .
Esplanade de la plage Boulevard des Sables Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Bal et Feu d’artifices du 14 juillet à Biscarrosse
L’événement Bal et Feu d’artifices du 14 juillet à Biscarrosse Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Grands Lacs
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