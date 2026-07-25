Informations pratiques

Palavas-les-Flots

SUNSET PALAVAS LE PONT DE L’UNION S’AMBIANCE

Pont de l’Union Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-29 2026-08-30

Palavas Sunset 2026 anime les week-ends de juillet et août au Pont de l’Union. DJ sets, ambiance festive et coucher de soleil en bord de mer rythment les après-midis et soirées dans un cadre convivial et estival.

Tout l’été, Palavas Sunset 2026 vous donne rendez-vous au Pont de l’Union pour profiter d’une ambiance musicale et conviviale face au coucher du soleil. Chaque samedi et dimanche, des DJ sets en plein air animent la station avec des sessions programmées à 14h, 16h, 18h30 et 20h30.

Dans un décor estival unique entre mer, lumière dorée et atmosphère festive, Palavas Sunset invite habitants et visiteurs à partager des moments de détente, de danse et de convivialité. Cet événement gratuit est l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis pour profiter des soirées d’été au rythme des musiques sélectionnées par les DJs invités. .

Pont de l’Union Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : SUNSET PALAVAS LE PONT DE L’UNION S’AMBIANCE

Palavas Sunset 2026 brings the excitement to weekends in July and August at the Pont de l’Union. DJ sets, a festive atmosphere, and sunsets by the sea set the tone for afternoons and evenings in a friendly, summery setting.

L’événement SUNSET PALAVAS LE PONT DE L’UNION S’AMBIANCE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34