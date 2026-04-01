Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes
Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes samedi 25 avril 2026.
Troyes
Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes
Caserne des Pompiers Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez tenter votre chance et repartir avec l’un des nombreux lots mis en jeu tout au long de la soirée !
Petite restauration sur place pour se régaler entre deux parties.
Une ambiance chaleureuse et solidaire vous attend pour soutenir l’amicale tout en passant un agréable moment.
Tout public Sur réservation .
Caserne des Pompiers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 89 54 68
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English :
L’événement Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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