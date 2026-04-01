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Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes

Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes

Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes samedi 25 avril 2026.

Adresse : Caserne des Pompiers

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : 2026-04-25T20:00:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 15 Tarif de base plein tarif

Troyes

Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes

Caserne des Pompiers Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez tenter votre chance et repartir avec l’un des nombreux lots mis en jeu tout au long de la soirée !

Petite restauration sur place pour se régaler entre deux parties.

Une ambiance chaleureuse et solidaire vous attend pour soutenir l’amicale tout en passant un agréable moment.

Tout public Sur réservation   .

Caserne des Pompiers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 89 54 68 

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English :

L’événement Super Loto des Sapeurs-Pompiers de Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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