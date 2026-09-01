Super Loto des Vitrines de Pertuis Espace Georges Jouvin Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Super Loto des Vitrines de Pertuis

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 12h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Super Loto des Vitrines de Pertuis le dimanche 7 septembre à 14h00.

Salle Georges Jouvin.

Ouverture des portes à 12h00.

Buvette et restauration sur place.



Paiements acceptés CB et espèces. .

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 68 84 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pertuis Storefront Super Lotto on Sunday, September 7, at 2:00 p.m.

Georges Jouvin Hall.

L’événement Super Loto des Vitrines de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Pertuis