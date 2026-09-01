Super Loto des Vitrines de Pertuis Espace Georges Jouvin Pertuis
dimanche 27 septembre 2026 · Espace Georges Jouvin · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Super Loto des Vitrines de Pertuis
Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 12h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Super Loto des Vitrines de Pertuis le dimanche 7 septembre à 14h00.
Salle Georges Jouvin.
Ouverture des portes à 12h00.
Buvette et restauration sur place.
Paiements acceptés CB et espèces. .
Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 68 84 45
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English :
Pertuis Storefront Super Lotto on Sunday, September 7, at 2:00 p.m.
Georges Jouvin Hall.
L’événement Super Loto des Vitrines de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Pertuis
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