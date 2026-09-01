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AGENDA · Pertuis

Super Loto des Vitrines de Pertuis Espace Georges Jouvin Pertuis

dimanche 27 septembre 2026 · Espace Georges Jouvin · Pertuis

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Espace Georges Jouvin
Adresse
116 Rue Henri Silvy
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

Super Loto des Vitrines de Pertuis

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 12h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Super Loto des Vitrines de Pertuis le dimanche 7 septembre à 14h00.
Salle Georges Jouvin.
Ouverture des portes à 12h00.
Buvette et restauration sur place.

Paiements acceptés CB et espèces.   .

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 68 84 45 

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English :

Pertuis Storefront Super Lotto on Sunday, September 7, at 2:00 p.m.
Georges Jouvin Hall.

L’événement Super Loto des Vitrines de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Pertuis

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