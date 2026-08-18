UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-l'Abbé

Super Loto Pont-l’Abbé

mercredi 11 novembre 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
Rue Mstislav Rostropovitch
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Super Loto

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Plus de 4000€, électroménager, sacs apéro et alimentaires.
Jackpot, bingo 2 séries perso.

Restauration et buvette.

Organisé par le Comité d’animation de Pont-l’Abbé.   .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Super Loto Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)