Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Super Loto

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Plus de 4000€, électroménager, sacs apéro et alimentaires.

Jackpot, bingo 2 séries perso.

Restauration et buvette.

Organisé par le Comité d’animation de Pont-l’Abbé. .

Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 75 36 49 62

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English :

L’événement Super Loto Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Pays Bigouden