AGENDA · Pont-l'Abbé
Super Loto Pont-l’Abbé
dimanche 29 novembre 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Super Loto
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Jackpot, bingo, loto, bons d’achat, cartes cadeaux…
Organisé par le Comité d’animation de Treffiagat-Léchiagat. .
Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 70 56 66 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super Loto Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Pont-l'Abbé (Finistère)
- Concert Orgue Place des Carmes Pont-l’Abbé 13 septembre 2026
- Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite commentée du château des Barons du Pont, Château de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Visite patrimoniale, Église Notre-Dame des Carmes, Pont-l’Abbé 19 septembre 2026
- Salon Bigouden du Disque Triskell Pont-l’Abbé 20 septembre 2026