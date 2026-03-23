Super loto Centre Culturel le vingt sept Rouillac
Super loto Centre Culturel le vingt sept Rouillac samedi 2 mai 2026.
Super loto
Centre Culturel le vingt sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’APE de Gourville organise son super loto !
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Centre Culturel le vingt sept 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 20 80 36 ape.gourville1920@gmail.com
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English :
Gourville’s APE organizes its super lotto!
L’événement Super loto Rouillac a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Rouillacais
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