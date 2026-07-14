Informations pratiques

Super Super Super – Cie Ocus Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre • Tout public à partir de 5 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre)

Il y a fort longtemps, le monde était mis sous cloche par une poignée d’êtres hors du commun: Les super, super, super. Le petit peuple n’avait pas d’autres choix que de se tourner les pouces. Et puis un jour c’est le vent qui a tourné.

A travers ce spectacle tout public qui mêle théâtre, musique, bruitages et théâtre d’ombre, la Compagnie OCUS interroge notre pouvoir d’agir en déconstruisant le mythe du super-héros.

**Acteur·ices** Claire Laurent, Benoît Bachus, Lou Lefebvre, Yann-Sylvère Le Gall • **Photo** Bruno Bambé

[www.compagnie-ocus.com](https://www.compagnie-ocus.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-27T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T19:05:00.000+01:00

1

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/super-super-super-cie-ocus

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

