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Super Super Super – Cie Ocus Théâtre du Cercle Rennes

vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre du Cercle · Rennes

Super Super Super – Cie Ocus Théâtre du Cercle Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Théâtre du Cercle
Adresse
30 rue de paris 35000 rennes
Ville
35708 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Super Super Super – Cie Ocus Théâtre du Cercle Rennes Vendredi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Théâtre • Tout public à partir de 5 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre)

Il y a fort longtemps, le monde était mis sous cloche par une poignée d’êtres hors du commun: Les super, super, super. Le petit peuple n’avait pas d’autres choix que de se tourner les pouces. Et puis un jour c’est le vent qui a tourné.

A travers ce spectacle tout public qui mêle théâtre, musique, bruitages et théâtre d’ombre, la Compagnie OCUS interroge notre pouvoir d’agir en déconstruisant le mythe du super-héros.

**Acteur·ices** Claire Laurent, Benoît Bachus, Lou Lefebvre, Yann-Sylvère Le Gall • **Photo** Bruno Bambé

[www.compagnie-ocus.com](https://www.compagnie-ocus.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-27T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-27T19:05:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com  https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/super-super-super-cie-ocus

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine
tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128


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