Super Super Super – Cie Ocus, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Super Super Super – Cie Ocus Vendredi 27 novembre, 18h30 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T18:30:00+01:00 – 2026-11-27T19:05:00+01:00

Fin : 2026-11-27T18:30:00+01:00 – 2026-11-27T19:05:00+01:00

Il y a fort longtemps, le monde était mis sous cloche par une poignée d’êtres hors du commun: Les super, super, super. Le petit peuple n’avait pas d’autres choix que de se tourner les pouces. Et puis un jour c’est le vent qui a tourné.

A travers ce spectacle tout public qui mêle théâtre, musique, bruitages et théâtre d’ombre, la Compagnie OCUS interroge notre pouvoir d’agir en déconstruisant le mythe du super-héros.

Acteur·ices Claire Laurent, Benoît Bachus, Lou Lefebvre, Yann-Sylvère Le Gall • Photo Bruno Bambé

www.compagnie-ocus.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/super-super-super-cie-ocus »}] [{« link »: « https://www.compagnie-ocus.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Théâtre • Tout public à partir de 5 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre)

Bruno Bambé