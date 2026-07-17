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Super Super Super – Cie Ocus, Théâtre du Cercle, Rennes

vendredi 27 novembre 2026 · Théâtre du Cercle · Rennes

Super Super Super – Cie Ocus, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Théâtre du Cercle
Adresse
30 rue de paris 35000 rennes
Ville
35708 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Super Super Super – Cie Ocus Vendredi 27 novembre, 18h30 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

Tarif: 12 € / Tarif réduit: 8 € / Tarif Sortir!: 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T18:30:00+01:00 – 2026-11-27T19:05:00+01:00
Fin : 2026-11-27T18:30:00+01:00 – 2026-11-27T19:05:00+01:00

Il y a fort longtemps, le monde était mis sous cloche par une poignée d’êtres hors du commun: Les super, super, super. Le petit peuple n’avait pas d’autres choix que de se tourner les pouces. Et puis un jour c’est le vent qui a tourné.

A travers ce spectacle tout public qui mêle théâtre, musique, bruitages et théâtre d’ombre, la Compagnie OCUS interroge notre pouvoir d’agir en déconstruisant le mythe du super-héros.

Acteur·ices Claire Laurent, Benoît Bachus, Lou Lefebvre, Yann-Sylvère Le Gall • Photo Bruno Bambé

www.compagnie-ocus.com

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle/evenements/super-super-super-cie-ocus »}] [{« link »: « https://www.compagnie-ocus.com/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines
Théâtre • Tout public à partir de 5 ans • Séance scolaire le même jour à 14h30 (contacter le théâtre)

Bruno Bambé

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