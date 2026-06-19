SUPER8 Double8 VTT et VTTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise
SUPER8 Double8 VTT et VTTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.
La Plagne Tarentaise
SUPER8 Double8 VTT et VTTAE
Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Le Double8 XC VTT et VTTAE, l’épreuve se compose de 4 boucles à difficultés variables pour une distance totale de 71 km et 3 441 de D+ sur 2 jours classée et chronométrée. Idéale pour les amateurs mais aussi pour les aficionados de la longue distance.
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Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
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English : SUPER8 Double8
The Double8 XC mountain bike and e-MTB race consists of four laps of varying difficulty, covering a total distance of 71 km and 3,441 metres of elevation gain over two days of timed and classified racing. Ideal for amateurs as well as long-distance enthusiasts.
L’événement SUPER8 Double8 VTT et VTTAE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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