SUPER8 Double8 VTT et VTTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Double8 VTT et VTTAE

Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Le Double8 XC VTT et VTTAE, l’épreuve se compose de 4 boucles à difficultés variables pour une distance totale de 71 km et 3 441 de D+ sur 2 jours classée et chronométrée. Idéale pour les amateurs mais aussi pour les aficionados de la longue distance.

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Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01

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English : SUPER8 Double8

The Double8 XC mountain bike and e-MTB race consists of four laps of varying difficulty, covering a total distance of 71 km and 3,441 metres of elevation gain over two days of timed and classified racing. Ideal for amateurs as well as long-distance enthusiasts.

L’événement SUPER8 Double8 VTT et VTTAE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Grande Plagne