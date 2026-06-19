SUPER8 Simple8 XC VTT et VVTAE Plagne Centre La Plagne Tarentaise

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Simple8 XC VTT et VVTAE

Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Simple8 la compétition découverte du SUPER8

Ce format compétition VTT et VTT-AE est parfait pour ceux qui souhaitent découvrir la compétition et les tracés de La Plagne et ceux qui aiment se tirer la bourre sur des tracés courts et intenses.

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Plagne Centre Front de neige La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01

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English : SUPER8 Simple8

The Simple8: the SUPER8 introductory race

This mountain bike and electric mountain bike race format is perfect for those who want to try their hand at racing and explore the trails at La Plagne, as well as for those who enjoy going head-to-head on short, intense courses.

L’événement SUPER8 Simple8 XC VTT et VVTAE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Grande Plagne