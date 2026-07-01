SuperBoule 2026 Stade Trémonteix Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

SuperBoule 2026

Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Superboule, c’est le mythique concours de Fluide Glacière, plus connue pour sa Montée infernale.

Le Superboule, c’est l’ADN de l’association de quartier lancé en 2019.

Le Superboule, c’est l’événement à ne pas rater, qu’on soit joueur ou spectateur.

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Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 15 50 50 contact@fluideglaciere.fr

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English :

The Superboule is the legendary competition organized by Fluide Glaci%E8re, best known for its “Infernal Climb.”

The Superboule is the very essence of the neighborhood association launched in 2019.

The Superboule is the event not to be missed, whether you’re a player or a spectator.

L’événement SuperBoule 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-01 par Clermont Auvergne Volcans