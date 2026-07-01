SuperBoule 2026 Stade Trémonteix Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Stade Trémonteix · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
SuperBoule 2026
Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Superboule, c’est le mythique concours de Fluide Glacière, plus connue pour sa Montée infernale.
Le Superboule, c’est l’ADN de l’association de quartier lancé en 2019.
Le Superboule, c’est l’événement à ne pas rater, qu’on soit joueur ou spectateur.
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Stade Trémonteix 3 rue Jean-Monnet Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 15 50 50 contact@fluideglaciere.fr
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English :
The Superboule is the legendary competition organized by Fluide Glaci%E8re, best known for its “Infernal Climb.”
The Superboule is the very essence of the neighborhood association launched in 2019.
The Superboule is the event not to be missed, whether you’re a player or a spectator.
L’événement SuperBoule 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-07-01 par Clermont Auvergne Volcans
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