Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand
Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand samedi 27 juin 2026.
Clermont-Ferrand
Super|Tronica | Festival Europavox 2026
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 124 – 124 – 44 EUR
Tarif réduit
Offre de lancement !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
‘Électromance’ entre Lituanie et Massif central
Rencontre inédite entre les musiques traditionnelles auvergnates et lituaniennes et les musiques électroniques, le projet SUPER|TRONICA entrecroise le répertoire de Sutartronica et Super Parquet.
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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com
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English :
electromance? between Lithuania and the Massif Central
A unique encounter between traditional music from Auvergne and Lithuania and electronic music, the SUPER|TRONICA project interweaves the repertoires of Sutartronica and Super Parquet.
L’événement Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans
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