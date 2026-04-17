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Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place du 1er Mai

Adresse : Festival Europavox

Ville : 63000 Clermont-Ferrand

Département : Puy-de-Dôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 124 124 44 Tarif réduit Offre de lancement !

Clermont-Ferrand

Super|Tronica | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit
Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

‘Électromance’ entre Lituanie et Massif central

Rencontre inédite entre les musiques traditionnelles auvergnates et lituaniennes et les musiques électroniques, le projet SUPER|TRONICA entrecroise le répertoire de Sutartronica et Super Parquet.
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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06  accueil@europavox.com

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English :

electromance? between Lithuania and the Massif Central

A unique encounter between traditional music from Auvergne and Lithuania and electronic music, the SUPER|TRONICA project interweaves the repertoires of Sutartronica and Super Parquet.

L’événement Super|Tronica | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans

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