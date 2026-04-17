Sur la piste de Zoé, l’Azuré du serpolet! La Chapelle-Saint-Ursin
Sur la piste de Zoé, l’Azuré du serpolet! La Chapelle-Saint-Ursin samedi 6 juin 2026.
La Chapelle-Saint-Ursin
Sur la piste de Zoé, l’Azuré du serpolet!
La Chapelle-Saint-Ursin Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.
Mettez-vous dans la peau de ce joli papillon aux ailes bleues, l’une des stars de la réserve naturelle, pour découvrir sa vie trépidante et surprenante parmi les fleurs d’origan et les fourmis rouges. Départs possibles toutes les 30 mn entre 17h et 18h30. Créneaux précisés à l’inscription.
Récompense en fin de parcours! .
La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.
L’événement Sur la piste de Zoé, l’Azuré du serpolet! La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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