Sur la piste des Korrigans balade contéeen journée sur la Côte Sauvage Route Côtière Saint-Pierre-Quiberon
Sur la piste des Korrigans balade contéeen journée sur la Côte Sauvage Route Côtière Saint-Pierre-Quiberon mercredi 29 avril 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Sur la piste des Korrigans balade contée en journée sur la Côte Sauvage
Route Côtière Cote Sauvage Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-15
Partez découvrir la Cote Sauvage coté légendes en compagnie de Charlotte et laissez-vous rêver au fil de vos pas et des histoires de sirènes, de korrigans, de capitaines, d’étoiles etc…
Retrouvez votre âme d’enfant lors de cette balade de 4km dans un paysage grandiose. .
Route Côtière Cote Sauvage Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English : Sur la piste des Korrigans balade contée en journée sur la Côte Sauvage
L’événement Sur la piste des Korrigans balade contée en journée sur la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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