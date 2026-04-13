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conférence Saint-Pierre-Quiberon

conférence Saint-Pierre-Quiberon mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 9 Rue Pasteur

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

conférence

9 Rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Conférence témoignage de Mr Thomas Lurton sur sa transat en double en 2025   .

9 Rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement conférence Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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