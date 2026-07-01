Virginia Moove via island à l’Isobar Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
vendredi 10 juillet 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Virginia Moove via island à l’Isobar
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Virginia Moove via island , les locaux de l’étape , une formation reggae métisée de compositions originales et de standards aux influences jazz ou brésiliennes !!
on se laisse embarquer avec plaisir le temps d’un concert par la voix chaleureuse de Virginia et l’énergie de ses nouveaux musiciens … let’s groove in the island ! .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Virginia Moove via island à l’Isobar Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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