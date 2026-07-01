Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
samedi 11 juillet 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sound per Kiberen dub session #2 en invité spécial , de passage après le DUBcamp de nantes, I-tist dub selecter et producteur pour un gros set à l’isobar !
Toujours au poste le Lagen sound ouvrira et fermera cette soirée sur le thème bass&dancefloor !
Don’t miss the date ! .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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