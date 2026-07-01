Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Sound per Kiberen dub session #2 en invité spécial , de passage après le DUBcamp de nantes, I-tist dub selecter et producteur pour un gros set à l’isobar !

Toujours au poste le Lagen sound ouvrira et fermera cette soirée sur le thème bass&dancefloor !

Don’t miss the date ! .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Sound per Kiberen # 2 à l’Isobar Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon