Faut qu’ça Guinche ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Faut qu’ça Guinche !

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Faut qu’ça Guinche est un groupe de chanson française festive.

Une énergie débordante sur scène, des textes travaillés militants ou intimes, des influences rock parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent une musique populaire qui dépote!

Avec maintenant 20 ans de carrière, plus de 900 concerts, 15 000 albums vendus, un prix SACEM , le groupe faut qu’ça guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public.

Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !

On les a vu sur scène à côté de groupes comme HK et les saltimbanks, La rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc… .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Faut qu’ça Guinche ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon