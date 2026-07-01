Faut qu’ça Guinche ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
mardi 14 juillet 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Faut qu’ça Guinche !
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Faut qu’ça Guinche est un groupe de chanson française festive.
Une énergie débordante sur scène, des textes travaillés militants ou intimes, des influences rock parfaitement assumées. Ces 6 musiciens proposent une musique populaire qui dépote!
Avec maintenant 20 ans de carrière, plus de 900 concerts, 15 000 albums vendus, un prix SACEM , le groupe faut qu’ça guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public.
Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !
On les a vu sur scène à côté de groupes comme HK et les saltimbanks, La rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc… .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Faut qu’ça Guinche ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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