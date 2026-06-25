Concert Choeur d’Hommes de Vannes Place de l’Église Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert Choeur d’Hommes de Vannes

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12 22:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Le chœur dirigé par Malgorzata Pleyber compte 50 choristes. Il s’est distingué en participant à 4 concours, obtenant prix et médailles et a participé au festival de Vérone. Répertoire religieux classique, compositeurs contemporains, musique d’Europe et du monde. .

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20

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English :

L’événement Concert Choeur d’Hommes de Vannes Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon