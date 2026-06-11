La Côte Sauvage un paysage et une biodiversité à couper le souffle Saint-Pierre-Quiberon vendredi 17 juillet 2026.

Saint-Pierre-Quiberon

La Côte Sauvage un paysage et une biodiversité à couper le souffle

Le Foso Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-22 2026-08-07

Paysage immense et rare, l’emblématique Côte sauvage de Quiberon offre un panorama majestueux entre falaises, dunes et océan.

Partez à la découverte d’une incroyable biodiversité, à l’occasion d’une balade d’observation de la flore et des oiseaux caractéristiques des milieux littoraux. Les tariers, pipits, goélands, linottes, hirondelles n’auront également plus de secret pour vous. .

Le Foso Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement La Côte Sauvage un paysage et une biodiversité à couper le souffle Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon