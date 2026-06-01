La Rando Disco ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
La Rando Disco ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon dimanche 21 juin 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
La Rando Disco !
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Arrivée de la rando disco à l’ISOBAR Départ à 14h du marché des dunes
Tous en vélo en mode rigolos, et on ça fini à l’ISOBAR )
Dj ‘s gwag team aux platines ! .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement La Rando Disco ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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