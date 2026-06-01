Saint-Pierre-Quiberon

Concert de l’Hexaler à l’Isobar

18 Rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Membre et fondateur du collectif La Fine Equipe qui lui permet de réaliser des projets d’envergure. Aujourd’hui, L’Hexaler est devenu un personnage incontournable de la scène Hip Hop belge. Son coup de plume reflète son authenticité, soutenu par un flow clair et tranchant. Un timbre de voix reconnaissable parmi des milliers. Alliant le fond et la forme, son rap a pour objectif d’alimenter et de conserver les valeurs de base du Hip Hop (Peace Love and Unity). Toujours en quête de concepts il arrive avec un projet, sous forme de livre L’Hexalourd , qui nous fait voyager à travers les différents chapitres de son vécu et de sa perception du monde. .

18 Rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 82 25 88 51

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L’événement Concert de l’Hexaler à l’Isobar Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon