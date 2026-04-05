Trompette et Orgue Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon
Trompette et Orgue Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Trompette et Orgue
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Pascal DOUAY a débuté sa formation musicale à 12 ans à l’école de musique de Saint-Nazaire en classe de piano. Il se dirige ensuite vers la trompette à l’école de musique de La Baule avec Michel Bondu. Ensuite il poursuit sa formation avec Jean-Jacques Metz au Conservatoire de Nantes et aujourd’hui il fait partie de l’orchestre symphonique universitaire.
Simon CHEVALIER, organiste cotitulaire de l’orgue Debierre à Nantes, s’est formé au Conservatoire du Mans avant d’intégrer la classe d’orgue de Michel Bourcier au Conservatoire de Nantes où il poursuit aujourd’hui son cursus.
Depuis leur rencontre, Pascal et Simon ont découvert leur passion commune pour le duo trompette et orgue. .
Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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L’événement Trompette et Orgue Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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