Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon
Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon lundi 20 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao
Rue de Renaron Plage du Fozo Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Avec Charlotte, venez explorer le temps d’une sortie à marée basse et partez à la découverte des milles et une vies cachées du peuple de l’estran. Crabes, crevettes, étoiles de mer et berniques n’auront plus de secret pour vous! Découvrir, observer, comprendre, protéger! Pas de récolte.
Rendez vous plage du Fozo ( Mémorial du Guernic proche du parking )
A partir de 4 ans .
Rue de Renaron Plage du Fozo Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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L’événement Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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