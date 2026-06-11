Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao Rue de Renaron Saint-Pierre-Quiberon lundi 20 juillet 2026.

Saint-Pierre-Quiberon

Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao

Rue de Renaron Plage du Fozo Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Avec Charlotte, venez explorer le temps d’une sortie à marée basse et partez à la découverte des milles et une vies cachées du peuple de l’estran. Crabes, crevettes, étoiles de mer et berniques n’auront plus de secret pour vous! Découvrir, observer, comprendre, protéger! Pas de récolte.

Rendez vous plage du Fozo ( Mémorial du Guernic proche du parking )

A partir de 4 ans .

Rue de Renaron Plage du Fozo Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte des Trésors de l’océan à marée basse Quibtao Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon