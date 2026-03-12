CHŒUR D’HOMMES DE VANNES Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon

CHŒUR D’HOMMES DE VANNES

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

CHŒUR D’HOMMES DE VANNES

Comptant plus de 40 choristes le chœur s’est distingué ces dernières années en participant à 4 concours internationaux (Venise, Vienne, Saint-Pétersbourg et Barcelone), y obtenant à chaque fois prix et médailles et en juillet 2022 festival de chorales à Vérone. Le répertoire religieux classique s’est élargi au romantisme, aux compositeurs contemporains et à différentes musiques d’Europe et du monde. Chœur dirigé par Malgorzata PLEYBER .

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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L’événement CHŒUR D’HOMMES DE VANNES Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon