Les Petits Formats du Port d’Orange Saint-Pierre-Quiberon
Les Petits Formats du Port d’Orange Saint-Pierre-Quiberon mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Les Petits Formats du Port d’Orange
Port d’Orange Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Marché d’art spécialisé dans les œuvres de petits formats tout le long du quai à Saint Pierre Quiberon.
Présence de 30 artistes et artisans d’art, venus de différentes villes de Bretagne.
Ce beau marché d’art spécialisé dans les œuvres de petits formats réunira des artistes aux techniques et styles bien différents peintres , sculpteurs, céramistes, mosaïstes, graveurs, dessinateurs, aquarellistes, plasticiens …
Évènement organisé par l’association APIQ en partenariat avec la commune de Saint-Pierre Quiberon. .
Port d’Orange Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 69 99 01 28
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L’événement Les Petits Formats du Port d’Orange Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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