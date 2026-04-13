Saint-Pierre-Quiberon

Conférence sur l’Intelligence Artificielle

9 Rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

conférence avec Madame Louise Michel Professeur à Paris- sur l’intelligence artificielle .

9 Rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Conférence sur l’Intelligence Artificielle Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon