Découverte de l’estran de la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon
Découverte de l’estran de la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Découverte de l’estran de la Côte Sauvage
Le Foso Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13
Les grandes marées estivales découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe.
Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher par les petits ou les plus grands. Une balade sur l’estran qui sera également l’occasion d’observer les algues et les oiseaux. .
Le Foso Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 32 70 68 40
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English :
L’événement Découverte de l’estran de la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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