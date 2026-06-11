Saint-Pierre-Quiberon

Découverte de l’estran de la Côte Sauvage

Le Foso Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Les grandes marées estivales découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe.

Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher par les petits ou les plus grands. Une balade sur l’estran qui sera également l’occasion d’observer les algues et les oiseaux. .

Le Foso Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 32 70 68 40

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English :

L’événement Découverte de l’estran de la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon