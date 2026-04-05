Soirée Contée Histoires de Mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon
Soirée Contée Histoires de Mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Soirée Contée Histoires de Mots
Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Savez-vous la différence entre un Conte et une Légende…
He bien, une légende, c’est…
Non, venez plutôt écouter les conteurs d’Histoires de Mots.
Prêtez-leur vos oreilles !
ils vous offriront les plus belles histoires de la Presqu’Ile !! .
Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Contée Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)
- Une architecture dans le paysage: l’exemple de l’Institut National du Nautisme, Beg-Rohu, Saint-Pierre-Quiberon Institut National du Nautisme Saint-Pierre-Quiberon 7 juin 2026
- Nordic pilates Saint-Pierre-Quiberon 7 juin 2026
- Concert de l’Académie de Musique et d’Arts sacrés Rue de l’Église Saint-Pierre-Quiberon 28 juin 2026
- Red ouf swimrun de la Baie de Quiberon Promenade Eric Tabarly Saint-Pierre-Quiberon 28 juin 2026
- Soirée CONTES Saint-Pierre-Quiberon 8 juillet 2026