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Soirée Contée Histoires de Mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon

Soirée Contée Histoires de Mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Portivy

Adresse : Chapelle Notre Dame de Lotivy

Ville : 56510 Saint-Pierre-Quiberon

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Saint-Pierre-Quiberon

Soirée Contée Histoires de Mots

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Savez-vous la différence entre un Conte et une Légende…
He bien, une légende, c’est…

Non, venez plutôt écouter les conteurs d’Histoires de Mots.
Prêtez-leur vos oreilles !
ils vous offriront les plus belles histoires de la Presqu’Ile !!   .

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61 

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English :

L’événement Soirée Contée Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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