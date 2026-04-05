Soirée Contée Histoires de Mots Portivy Saint-Pierre-Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Soirée Contée Histoires de Mots

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Savez-vous la différence entre un Conte et une Légende…

He bien, une légende, c’est…

Non, venez plutôt écouter les conteurs d’Histoires de Mots.

Prêtez-leur vos oreilles !

ils vous offriront les plus belles histoires de la Presqu’Ile !! .

Portivy Chapelle Notre Dame de Lotivy Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Contée Histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon