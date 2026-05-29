Nuit du Conte histoires de Mots Sur l’aire de covoiturage Saint-Pierre-Quiberon
Nuit du Conte histoires de Mots Sur l’aire de covoiturage Saint-Pierre-Quiberon mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Pierre-Quiberon
Nuit du Conte histoires de Mots
Sur l’aire de covoiturage 454 rue du général de Gaulle Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Si vous saviez… une fois installés, vous ne bougez plus !
Les histoires vont arriver, pour toutes oreilles.
La nuit va nous envelopper, les petits vont peut-être s’endormir… et là, nous glisserons dans les grandes oreilles, des contes d’ici, de pas loin, de l’autre côté de l’océan…
Enfin, si vous saviez…
Prévoir lainage et coussin !Les enfants sont sous la responsabilité des parents. .
Sur l’aire de covoiturage 454 rue du général de Gaulle Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61
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L’événement Nuit du Conte histoires de Mots Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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